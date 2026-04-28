В Грузии обнаружили зерна возможного «предка» современной пшеницы

Ученые обнаружили на территории Грузии древние зерна пшеницы, которые могут принадлежать к одной из ранних форм, ставших предками современных культурных сортов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Находки были сделаны на двух неолитических стоянках — Гадачрили-Гора и Шулаверис-Гора на юге страны. Археологи выявили зерна в самых нижних культурных слоях, что указывает на их исключительную древность. Радиоуглеродный анализ показал возраст находок примерно 7,7-7,9 тысячи лет.

По данным исследователей, часть зерен относится к ранним формам культурной мягкой пшеницы, использовавшейся для приготовления хлеба, а часть — к диким злакам, включая возможных предков современных сортов пшеницы. Это позволяет рассматривать Южный Кавказ как один из возможных центров раннего окультуривания злаков.

Современная пшеница, как отмечают специалисты, сформировалась в результате сложной гибридизации диких и ранних культурных форм. Однако до сих пор оставался открытым вопрос, где именно происходил этот процесс. Новые данные усиливают гипотезу о том, что важную роль в этом сыграл именно Кавказ, наряду с Ближним Востоком.

Ранее на тех же стоянках были обнаружены следы древнего виноделия — остатки виноградных соединений на керамике, датируемые тем же периодом. Это свидетельствует о том, что жители региона уже в VI–V тысячелетиях до нашей эры занимались как земледелием, так и переработкой культурных растений.

Авторы исследования отмечают, что находки подтверждают высокую степень развития раннего земледелия на Южном Кавказе и могут изменить представления о географии происхождения некоторых ключевых сельскохозяйственных культур, включая пшеницу.

