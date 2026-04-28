Ожирение оставляет «след» в иммунных клетках, выяснили ученые

EMBO: ожирение оставляет след в иммунных клетках на десять лет

Ученые обнаружили, что ожирение может оставлять долговременный «след» в иммунной системе человека, который сохраняется даже после снижения веса и повышает риск диабета и некоторых форм рака. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале EMBO Reports.

Исследовательская группа из Бирмингемского университета установила, что Т-хелперные клетки иммунной системы сохраняют своеобразную «память» об ожирении. Она формируется за счет эпигенетических изменений — метилирования ДНК, при котором на генетический материал клеток прикрепляются химические метки.

По данным ученых, такие изменения могут сохраняться от пяти до десяти лет после похудения. В результате иммунные клетки продолжают функционировать так, как если бы организм все еще находился в состоянии ожирения. Это может нарушать процессы очищения тканей, регуляцию воспаления и ускорять возрастные изменения иммунной системы.

Исследование основано на анализе образцов крови и тканей у нескольких групп людей: пациентов с ожирением, добровольцев после снижения веса, участников программ физических тренировок, а также пациентов с редкими генетическими формами ожирения. Дополнительно ученые изучали данные экспериментов на мышах и клеточных моделях.

Результаты показали, что даже после нормализации массы тела иммунная система может сохранять «след» прежнего метаболического состояния. Это означает, что риск развития заболеваний, связанных с ожирением — включая диабет второго типа и некоторые формы рака — может оставаться повышенным в течение длительного времени после похудения.

Исследователи отмечают, что ключевую роль в этом процессе играют нарушения аутофагии — механизма клеточного очищения — и ускоренное старение иммунных клеток. Эти изменения формируют устойчивую перестройку работы иммунной системы.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не означают неизбежность заболеваний, но указывают на необходимость длительного поддержания нормального веса. В перспективе ученые рассматривают возможность разработки методов терапии, которые могли бы «перезаписать» иммунную память об ожирении и восстановить нормальную работу клеток.

