Ожирение оставляет «след» в иммунных клетках, выяснили ученые

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Наука

EMBO: ожирение оставляет след в иммунных клетках на десять лет
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые обнаружили, что ожирение может оставлять долговременный «след» в иммунной системе человека, который сохраняется даже после снижения веса и повышает риск диабета и некоторых форм рака. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале EMBO Reports.

Исследовательская группа из Бирмингемского университета установила, что Т-хелперные клетки иммунной системы сохраняют своеобразную «память» об ожирении. Она формируется за счет эпигенетических изменений — метилирования ДНК, при котором на генетический материал клеток прикрепляются химические метки.

По данным ученых, такие изменения могут сохраняться от пяти до десяти лет после похудения. В результате иммунные клетки продолжают функционировать так, как если бы организм все еще находился в состоянии ожирения. Это может нарушать процессы очищения тканей, регуляцию воспаления и ускорять возрастные изменения иммунной системы.

Исследование основано на анализе образцов крови и тканей у нескольких групп людей: пациентов с ожирением, добровольцев после снижения веса, участников программ физических тренировок, а также пациентов с редкими генетическими формами ожирения. Дополнительно ученые изучали данные экспериментов на мышах и клеточных моделях.

Результаты показали, что даже после нормализации массы тела иммунная система может сохранять «след» прежнего метаболического состояния. Это означает, что риск развития заболеваний, связанных с ожирением — включая диабет второго типа и некоторые формы рака — может оставаться повышенным в течение длительного времени после похудения.

Исследователи отмечают, что ключевую роль в этом процессе играют нарушения аутофагии — механизма клеточного очищения — и ускоренное старение иммунных клеток. Эти изменения формируют устойчивую перестройку работы иммунной системы.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не означают неизбежность заболеваний, но указывают на необходимость длительного поддержания нормального веса. В перспективе ученые рассматривают возможность разработки методов терапии, которые могли бы «перезаписать» иммунную память об ожирении и восстановить нормальную работу клеток.

Ранее в организме человека нашли новый механизм контроля уровня сахара.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!