В организме человека нашли новый механизм контроля уровня сахара

Ученые выяснили, что особый белок убиквитин способен напрямую «помечать» запасы сахара в организме — гликоген — и запускать его расщепление, тем самым снижая уровень глюкозы. К такому выводу пришли исследователи из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (Австралия). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ранее считалось, что обмен гликогена — основной формы хранения сахара — полностью описан и регулируется классическими биохимическими путями. Однако новая работа показала существование альтернативного механизма, который позволяет организму гибко контролировать запасы энергии.

Ключевую роль в этом процессе играет убиквитин — белок, известный своей функцией «маркировки» поврежденных или ненужных молекул для их последующего разрушения. Впервые ученые продемонстрировали, что он способен связываться не только с белками, но и с углеводами, в частности с гликогеном.

Эксперименты на мышах показали, что в состоянии голода, когда организму требуется энергия, уровень гликогена снижается, а количество убиквитиновых «меток» на нем увеличивается. Это указывает на то, что данный механизм напрямую участвует в запуске расщепления запасов сахара.

Дополнительные исследования подтвердили: усиление этого процесса приводит к снижению содержания гликогена в клетках. По словам авторов, это свидетельствует о возможности целенаправленно воздействовать на накопление сахара в организме.

Открытие может иметь важное значение для лечения заболеваний, связанных с нарушением углеводного обмена. Речь идет как о редких болезнях накопления гликогена, так и о более распространенных состояниях — включая диабет, ожирение, а также заболевания печени и сердечно-сосудистой системы.

Авторы подчеркивают, что современные препараты, такие как «Оземпик», воздействуют на уровень сахара косвенно — через гормональные механизмы. Новый подход потенциально позволит влиять на саму причину накопления глюкозы — гликоген.

Ранее врач назвал причины повышенного холестерина у стройных.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
