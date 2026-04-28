У рыбьего жира выявили опасность для поврежденного мозга

Ученые из Медицинского центра при университете Южной Калифорнии установили, что добавки с рыбьим жиром могут замедлять восстановление мозга после черепно-мозговых травм. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

В центре внимания исследователей оказались омега-3 жирные кислоты, которые широко используются в пищевых добавках и считаются полезными для здоровья — они важны для здоровья сердца, сетчатки глаза и нервной системы. Также омега-3 обладают противовоспалительным действием, поддерживают взаимодействие нейронов и восстановление клеток мозга, однако их влияние на поврежденный мозг до сих пор оставалось малоизученным.

Эксперименты показали, что одна из ключевых кислот рыбьего жира — эйкозапентаеновая — может нарушать процессы восстановления. В отличие от другой омега-3 кислоты, докозагексаеновой, которая участвует в формировании клеточных мембран, она хуже интегрируется в ткани мозга и влияет на работу сосудов.

В опытах на мышах длительный прием рыбьего жира привел к ухудшению когнитивных функций после повторяющихся легких травм головы. У животных снижалась способность к обучению, а в тканях мозга накапливался тау-белок — маркер нейродегенеративных процессов.

Дополнительные эксперименты на клетках сосудов человеческого мозга подтвердили эти результаты. Анализ посмертных образцов людей с хроническими травматическими повреждениями также выявили нарушения липидного обмена и сосудистой регуляции.

Ученые установили, что эйкозапентаеновая кислота способна изменять активность генов, отвечающих за стабильность сосудов и восстановление тканей. В условиях травмы это приводит к снижению эффективности регенерации и изменению клеточного ответа на стресс.

Авторы подчеркивают, что сами по себе омега-3 кислоты не являются вредными, однако их действие может зависеть от состояния организма. В частности, при восстановлении после травм головного мозга такие добавки могут оказывать противоположный ожидаемому эффект.

