Найдено новое природное средство для снижения уровня сахара в крови

F&F: соединения облепихи могут снижать уровень сахара в крови
Китайские ученые установили, что сочетание фруктоолигосахаридов и облепихи может снижать уровень сахара в крови и улучшать показатели жирового обмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Работа проводилась на крысах с сахарным диабетом второго типа — заболеванием, при котором организм неэффективно использует гормон инсулин. Это приводит к повышению уровня глюкозы в крови с последующим повреждением органов и тканей.

После приема добавки у животных снизился уровень сахара натощак, в крови также сократилась концентрация триглицеридов и «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, фруктозоолигосахариды представляют собой пребиотики, то есть вещества, которые не перевариваются в желудке, но служат «пищей» для полезных бактерий кишечника. Облепиха, в свою очередь, содержит биологически активные соединения — витамины, антиоксиданты и жирные кислоты.

«Эффект связан сразу с несколькими механизмами. Во-первых, изменялся состав кишечной микробиоты — совокупности микроорганизмов, живущих в кишечнике. Увеличивалось количество полезных бактерий, таких как Bifidobacterium и Akkermansia, которые связаны с нормальным обменом веществ, и снижалось число бактерий, способствующих воспалению», — отмечают исследователи.

Добавка также нормализовала обмен желчных кислот — веществ, которые вырабатываются печенью и участвуют не только в переваривании жиров, но и в регуляции уровня сахара и липидов в крови. Кроме того, у животных ослабли признаки воспаления, которое часто сопровождает метаболические нарушения и усугубляет течение диабета.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет об эксперименте на животных, однако полученные данные указывают на перспективность сочетания пребиотиков и растительных компонентов как основы для профилактики и дополнительной коррекции диабета.

Ранее россиянам рассказали, как инфекция в полости рта подрывает здоровье сердца и поджелудочной.

 
