Новое приложение NASA для создания имен из ландшафтов Земли взорвало соцсети

NASA выпустило приложение Your Name in Landsat для создания имен из ландшафтов
Khairil Azhar Junos/Shutterstock/FOTODOM

NASA разработало приложение Your Name in Landsat, позволяющее пользователям создавать имена из реальных ландшафтов Земли. Об этом пишет «Пульсфид».

По данным журналистов, запуск проекта состоялся 25 апреля текущего года и был приурочен ко Дню Земли, в этот раз отмечавшемуся 22 апреля. Для создания имен приложение использует данные из архивов NASA Earth Observatory, USGS EarthExplorer, Worldview и ESA Sentinel Hub.

«Имя, написанное реками, озерами и горами. <...> Каждая буква имени — это не рисунок. Это реальный участок поверхности Земли», — подчеркивается в материале.

В нем уточняется, что разработанный американскими специалистами алгоритм анализирует миллионы снимков, сделанных спутниками Landsat, и ищет похожие на буквы природные формы. Например, дельты рек используются как «Y», а горные хребты — как «K».

Как отметили в NASA, данный проект — это не просто развлечение, а инструмент экологического просвещения людей. Он помогает «связать человека с его планетой».

«Люди видят не абстрактные снимки, а «свои» реки, «свои» горы. Это вызывает чувство ответственности за Землю», — подчеркивается в тексте.

Его авторы добавили, что новая функция уже завирусилась в социальных сетях. Соответствующие посты возглавляют тренды в Google и на иных платформах. Воспользоваться приложением можно бесплатно.

Ранее к NASA обратились с просьбой вернуть Плутону статус планеты.

 
