Ученый рассказал, как столкновение двух черных дыр повлияет на Землю

ПНИПУ: столкновение черных дыр через 100 лет для Земли не представляет угрозы

Слияние пары сверхмассивных черных дыр в галактике Маркарян 501, которое может произойти в течение ближайших 100 лет, не окажет никакого физического или гравитационного воздействия на Землю. Об этом «Газете.Ru» рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета.

По словам ученого, речь идет о системе, где две сверхмассивные черные дыры находятся на крайне малом по космическим меркам расстоянии и, предположительно, вращаются друг вокруг друга с периодом около 121 дня. Их массы оцениваются в диапазоне от сотен миллионов до миллиарда солнечных масс.

«Международная группа ученых выявила косвенные признаки двойной системы по данным многолетних радионаблюдений, включая структуру двух джетов — потоков частиц, выбрасываемых из центра галактики. Дополнительным аргументом стало гравитационное линзирование, которое искажает излучение и позволяет предположить наличие двух массивных объектов», — пояснил Бурмистров.

Несмотря на масштаб происходящего, специалист подчеркивает: для Земли это событие не представляет угрозы. Как поясняет астроном, галактика Маркарян 501 находится на расстоянии около 500 миллионов световых лет, поэтому любые последствия слияния не достигнут Солнечной системы.

«При столкновении черных дыр будет выделена огромная энергия в виде гравитационных волн — колебаний пространства-времени. Однако к моменту их распространения на межгалактические расстояния они настолько ослабнут, что могут быть зарегистрированы только высокочувствительными научными инструментами», — уточнил астроном.

По оценкам исследователей, такие сигналы потенциально смогут фиксировать пульсарные временные массивы — системы радиотелескопов, отслеживающие стабильные импульсы от нейтронных звезд. Это позволит наблюдать процесс сближения и слияния черных дыр практически в реальном времени.

Астрономы отмечают, что подобные события важны прежде всего для науки: они подтверждают механизмы роста сверхмассивных черных дыр через слияния и позволяют проверять общую теорию относительности в экстремальных условиях.

