Ученые предсказали столкновение двух гигантских черных дыр через 100 лет

MNRAS: столкновение гигантских черных дыр может произойти через 100 лет
В течение ближайших 100 лет в центре галактики Маркарян 501 может произойти столкновение двух сверхмассивных черных дыр. К такому выводу пришли астрономы, обнаружившие признаки их тесного орбитального движения. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ключевым свидетельством стало обнаружение второго джета — потока высокоэнергетического излучения — рядом с уже известной струей в ядре галактики. Оба потока исходят из одной компактной области, что указывает на возможное наличие сразу двух массивных объектов.

Анализ многолетних радионаблюдений выявил регулярные изменения яркости и структуры излучения с периодом около 121 дня. Такая цикличность соответствует модели, в которой две черные дыры вращаются вокруг общего центра масс. Дополнительно зафиксированы более длительные колебания — примерно раз в семь лет, что может отражать изменение наклона орбиты системы.

Наблюдения проводились с использованием сети радиотелескопов Very Long Baseline Array, позволившей проследить динамику ядра галактики с 2011 по 2023 год. В одном из снимков также зафиксирована изогнутая структура струи, которую ученые связывают с гравитационным линзированием — искривлением света под действием мощной гравитации.

Согласно расчетам, система находится на финальной стадии сближения. Если интервал между 121-дневными циклами начнет сокращаться, это станет прямым признаком потери энергии и ускоренного сближения чёрных дыр перед слиянием.

Предполагается, что каждая из них имеет массу от сотен миллионов до миллиарда масс Солнца. Их столкновение вызовет мощные гравитационные волны, однако их частота будет слишком низкой для современных наземных детекторов. Для их регистрации планируется использовать массивы синхронизации пульсаров.

Исследователи подчеркивают, что выводы требуют дополнительного подтверждения. Однако если гипотеза верна, Маркарян 501 станет редким примером системы, за которой можно наблюдать на завершающем этапе слияния гигантских черных дыр в масштабах человеческой жизни.

