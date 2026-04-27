Создан тест для диагностики рака по одной капле крови

UWaterloo: создан анализ для диагностики рака крови по одной капле биоматериала
Исследователи Университета Ватерлоо разработали метод диагностики и мониторинга миеломы с помощью чувствительного анализа крови на М-белок. Такой метод позволяет отказаться от инвазивной биопсии костного мозга. Препринт работы опубликован на официальном сайте университета (UWaterloo).

Миелома — это форма онкологического заболевания, которая поражает костный мозг. В стандартной практике для подтверждения диагноза и контроля лечения пациентам регулярно проводят биопсию: с помощью иглы извлекают образец костной ткани. Процедура считается болезненной и связана с рисками, особенно для пожилых пациентов.

Новый подход основан на выявлении в крови так называемого М-белка — биомаркера миеломы. Для этого разработан тест EasyM, позволяющий определить наличие и концентрацию этого белка в образце крови.

Ключевым элементом технологии стало применение метода секвенирования de novo — вычислительного анализа, который позволяет восстановить аминокислотную последовательность белка даже при наличии «шума» в экспериментальных данных.

«Это важно, поскольку М-белок у каждого пациента имеет уникальную структуру, что позволяет отличать его от других белков крови и использовать как индивидуальный маркер заболевания. Еще одно преимущество подхода заключается в том, что М-белок циркулирует в крови по всему организму. В отличие от биопсии, результат анализа не зависит от конкретного участка костного мозга, из которого был взят образец», — отмечают ученые.

По данным исследователей, такой анализ способен выявлять признаки рецидива заболевания раньше, чем традиционные методы — за несколько месяцев до клинического подтверждения. Это связано с высокой чувствительностью метода и возможностью проводить тестирование чаще, чем инвазивные процедуры.

Авторы отмечают, что метод уже получил разрешение на применение в клиниках канадской провинции Онтарио. При этом подчеркивается, что дальнейшие исследования необходимы для оценки его эффективности в более широких клинических условиях.

