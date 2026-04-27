Почему пробирки для взятия анализов разного цвета, рассказал врач

Врач Поздняков: цвета пробирок для анализов означают разные лабораторные тесты
Вакуумные пробирки (вакутайнеры) отличаются объемом, цветом крышки и наличием внутри определенных веществ. Это необходимо, поскольку для разных лабораторных исследований нужен разный биологический материал, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро.Сибирь» Андрей Поздняков.

Как рассказал Поздняков, есть несколько основных типов пробирок: желтые, фиолетовые, голубые, серые и зеленые.

«Желтые внутри содержат диоксид кремния (активатор свертывания) и разделительный гель, плотность которого ниже, чем клеток крови, но выше, чем сыворотки крови. Кровь сворачивается и затем при центрифугировании гель «всплывает» и образует твердый барьер между сгустком и сывороткой, позволяя получить чистую сыворотку для биохимических, иммунологических, серологических исследований», — пояснил врач.

Фиолетовая крышка означает, что в ней есть этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА). Она связывает кальций и предотвращает свертывание крови. Как рассказал Поздняков, такая пробирка используется для общего анализа крови, других гематологических исследований, где нужна цельная кровь с неизменными форменными элементами, а также для ПЦР и некоторых биохимических показателей.

«Пробирки с цитратом натрия (голубая крышка) нужны для коагулограммы и других тестов системы свертывания. Пробирки с фторидом натрия/оксалатом (серая крышка) применяют для определения глюкозы: фторид тормозит ферменты гликолиза, позволяя сохранить реальный уровень сахара в образце. Ну, и наконец, зеленая крышка — с гепарином. Применяется для определения электролитов, газов крови, некоторых метаболитов, когда сыворотка может искажать результат», — заметил врач.

