Раскрыт секрет здоровья потомков долгожителей

Ученые Университета Тафтса установили, что дети долгожителей чаще придерживаются более здорового рациона питания, что может частично объяснять снижение риска сразу нескольких возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Advanced Science (AdvS).

К таким выводам пришли исследователи по итогам многолетнего наблюдения, данные которого получены в рамках New England Centenarian Study. Анализ охватил потомков людей, доживших до 100 и более лет. За участниками наблюдали на протяжении 20 лет — многим из них на момент начала исследования уже исполнилось 70 лет. Как показали результаты, в этой группе реже развивались инсульт, деменция, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи связывают результаты не только с генетикой, но и с образом жизни.

«Потомки долгожителей чаще придерживаются рациона, благоприятного для обмена веществ и работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Они потребляют больше рыбы, овощей и фруктов, а также меньше сахара и соли. Такие пищевые привычки могут усиливать врожденную устойчивость организма к болезням, помогая реализовать потенциал «хороших генов», – уточнили ученые.

Ученые отмечают, что питание остается одним из ключевых факторов, на которые человек может влиять самостоятельно. Сбалансированный рацион способен не только продлить жизнь, но и снизить количество лет, проведенных с хроническими заболеваниями.

Ранее ученый рассказал, что генетика отвечает за 50% продолжительности жизни.