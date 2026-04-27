Как быстро успокоить плачущего грудного ребенка, рассказал врач

Врач Русинова: две позы помогают быстро успокоить плачущего грудного ребенка
Каждый из родителей неоднократно сталкивался с задачей быстро успокоить плачущего грудного ребенка. Есть несколько способов его успокоить, например, прижать его к себе так, чтобы он лежал на левой стороне тела, или прижать его живот к груди, — рассказала «Газете.Ru» главный врач детской городской поликлиники №133 Дина Русинова.

Первое, с чего нужно начать, – выяснить почему он плачет. Причин для плача у маленьких детей не так уж много, наиболее частые из них: физический дискомфорт, например, из-за мокрого подгузника, эмоциональный дискомфорт, например, невнимание взрослых или проблемы со здоровьем.

«При отсутствии подозрений на проблемы со здоровьем, необходимо устранить причину дискомфорта: поменять подгузник, согреть или раздеть ребенка, обнять и приласкать. Если это не помогло, возьмите малыша на руки и прижмите к себе так, чтобы он лежал на левой стороне тела. Эта позиция способствует пищеварению, плюс малыш слышит биение сердца матери, которое успокаивает его. Погладьте малышу спину, чтобы он чувствовал себя комфортно», — рассказала специалист.

По ее словам, у младенцев наиболее частой причиной для плача, является младенческая колика. В этом случае помочь может тепло собственного тела.

«Живот крохи можно мягко прижать к своему животу или груди — как вам удобнее. Тепло снимает спазмы и боль. Еще помогает массаж: мягко поглаживая животик по часовой стрелке, круговыми движениями, родители стимулируют отхождение газов и устраняют колики. Так же помогает ношение на руках вниз животом, покачивание, теплая ванна или пеленание», — заметила доктор.

Если длительный плач ребенка сопровождается повышением температуры, рвотой, нарушением сна, отказом от еды – важно обратиться к врачу. Также консультация специалиста необходима, если у малыша часто случаются перепады настроения, и ребенок долго не может успокоиться 20-30 минут.

