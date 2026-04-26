Ученые превратили шерсть в материал для восстановления костей

Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали материал из шерсти на основе кератина — природного белка, который способствует формированию новой костной ткани, близкой по структуре к естественной. О результатах исследования сообщает сайт научного учреждения KCL.

Специалисты создали специальные мембраны из кератина, извлеченного из шерсти, и химически обработали их для повышения прочности и стабильности.

На первом этапе материал протестировали в лаборатории на клетках костной ткани человека. Клетки успешно прижились и начали формировать новые костные структуры. Затем мембраны имплантировали крысам с дефектами черепа, которые не могли зажить самостоятельно. Уже через несколько недель ученые зафиксировали активный рост новой костной ткани.

Хотя традиционные коллагеновые материалы остаются более распространенными и в ряде случаев способствуют большему объему костеобразования, кератин показал другое важное преимущество. Он формировал более упорядоченную и прочную ткань, структура которой ближе к здоровой кости. Кроме того, такие мембраны хорошо интегрировались с окружающими тканями и сохраняли стабильность в процессе заживления.

По словам ученых, коллаген долгое время считается «золотым стандартом» в регенеративной медицине, однако он имеет ряд ограничений: относительно быстро разрушается и не всегда подходит для восстановления участков, испытывающих нагрузку. Кератин, напротив, оказался более устойчивым и потенциально долговечным материалом.

«Дополнительным преимуществом технологии является ее экологичность. Шерсть — это возобновляемый ресурс, часто являющийся побочным продуктом сельского хозяйства, что делает разработку доступной и масштабируемой», – уточняют исследователи.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены на животных моделях, однако они подтверждают перспективность кератина как нового класса биоматериалов. В дальнейшем технология может приблизиться к клиническому применению и использоваться для восстановления костей у пациентов.

