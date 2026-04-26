Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые превратили шерсть в материал для восстановления костей

czjonyyy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали материал из шерсти на основе кератина — природного белка, который способствует формированию новой костной ткани, близкой по структуре к естественной. О результатах исследования сообщает сайт научного учреждения KCL.

Специалисты создали специальные мембраны из кератина, извлеченного из шерсти, и химически обработали их для повышения прочности и стабильности.

На первом этапе материал протестировали в лаборатории на клетках костной ткани человека. Клетки успешно прижились и начали формировать новые костные структуры. Затем мембраны имплантировали крысам с дефектами черепа, которые не могли зажить самостоятельно. Уже через несколько недель ученые зафиксировали активный рост новой костной ткани.

Хотя традиционные коллагеновые материалы остаются более распространенными и в ряде случаев способствуют большему объему костеобразования, кератин показал другое важное преимущество. Он формировал более упорядоченную и прочную ткань, структура которой ближе к здоровой кости. Кроме того, такие мембраны хорошо интегрировались с окружающими тканями и сохраняли стабильность в процессе заживления.

По словам ученых, коллаген долгое время считается «золотым стандартом» в регенеративной медицине, однако он имеет ряд ограничений: относительно быстро разрушается и не всегда подходит для восстановления участков, испытывающих нагрузку. Кератин, напротив, оказался более устойчивым и потенциально долговечным материалом.

«Дополнительным преимуществом технологии является ее экологичность. Шерсть — это возобновляемый ресурс, часто являющийся побочным продуктом сельского хозяйства, что делает разработку доступной и масштабируемой», – уточняют исследователи.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены на животных моделях, однако они подтверждают перспективность кератина как нового класса биоматериалов. В дальнейшем технология может приблизиться к клиническому применению и использоваться для восстановления костей у пациентов.

Ранее людям с хрупкими костями посоветовали два типа упражнений.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!