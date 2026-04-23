Людям с хрупкими костями посоветовали два типа упражнений

Доктор Опараджи: при остеопорозе одно только плавание не укрепит кости
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Аквааэробика позволяет улучшить состояние здоровья при остеоартрите, сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях с низким риском травм, однако у людей с остеопорозом такие тренировки могут не создавать достаточного стимула для укрепления костной ткани. Об этом изданию Yahoo рассказал терапевт и диетолог, доктор медицинских наук Ннеома Опараджи.

По словам терапевта Ннеома Опараджи, упражнения в воде позволяют совмещать силовую и щадящую нагрузку. За счет сопротивления воды каждое движение выполняется с сопротивлением, при этом снижается давление на суставы. Такой тип тренировок подходит для пациентов с остеоартритом, которым часто сложно выполнять упражнения на суше из-за боли.

Ее коллега, врач Симран Малхотра, отметила, что водные тренировки не уступают по эффективности занятиям на суше. Они способствуют нормализации уровня сахара в крови, помогают стабилизировать артериальное давление и улучшают состояние сосудов. Кроме того, в воде усиливается кровообращение, благодаря чему мышцы получают больше кислорода во время нагрузки.

Специалисты рекомендуют аквааэробику людям с сахарным диабетом, болезнью Паркинсона, сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями костной системы. При этом врачи подчеркивают, что при остеопорозе одних только упражнений в воде недостаточно. При этом заболевании снижается плотность костной ткани и нарушается ее микроархитектура — кости становятся хрупкими и могут ломаться даже при минимальной травме.

Эксперты уточнили, что вода уменьшает воздействие гравитации, что снижает механическую нагрузку на кости. Закон Вольфа утверждает, что кости адаптируются и ремоделируются в ответ на механический стресс, но в случае с водой этот эффект минимален.

Для укрепления костной ткани необходимы также силовые упражнения — поднятие тяжестей (гантели, штанги, гири), упражнения с эластичными лентами или с весом собственного тела.

