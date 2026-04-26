Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с Байконура

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с Байконура
Vladimir Baranov/Global Look Press

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с космодрома Байконур. Кадры запуска опубликовали в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

С космодрома Байконур произведен запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34», который должен выйти на орбиту спустя 8 минут 49 секунд после старта и пристыковаться к модулю «Звезда» МКС 28 апреля в 3:01 мск.

Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны полезной нагрузки, включая 700 кг топлива, 483 кг еды, 420 кг воды, кислород, гигиенические средства, а также научное оборудование и новый скафандр «Орлан-МКС» №8, трансляцию вел «Роскосмос».

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

Ранее «Роскосмос» сообщил о завершении миссии «Прогресса МС-32».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!