Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур произведен запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34», который должен выйти на орбиту спустя 8 минут 49 секунд после старта и пристыковаться к модулю «Звезда» МКС 28 апреля в 3:01 мск.

Корабль доставит на станцию более 2,5 тонны полезной нагрузки, включая 700 кг топлива, 483 кг еды, 420 кг воды, кислород, гигиенические средства, а также научное оборудование и новый скафандр «Орлан-МКС» №8, трансляцию вел «Роскосмос».

До этого в «Роскосмосе» сообщили, что Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. В госкорпорации назвали этот проект важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований спутника Земли.

Ранее «Роскосмос» сообщил о завершении миссии «Прогресса МС-32».