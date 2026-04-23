Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые зафиксировали четвертую за день сильную вспышку на Солнце

На Солнце произошла четвертая за день сильная вспышка
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Вспышку класса М, которая стала четвертой за день, зафиксировали на Солнце. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«23 апреля в 17:00 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W64) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 34 минуты», — сказано в сообщении.

1 апреля ученые лаборатории солнечной системы Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили в Telegram-канале, что на пути к Земле потерялось плазменное облако размером в несколько десятков миллионов километров.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.

Ранее жители сразу нескольких регионов России увидели полярное сияние.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!