Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Потеря памяти и слабость костей связаны одной причиной, выяснили ученые

AdvSci: ген болезни Альцгеймера способствует ослаблению костей у женщин
Shutterstock/Studio Romantic

Ген APOE4, известный как один из ключевых факторов риска развития болезни Альцгеймера, может незаметно ухудшать качество костной ткани у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Работа опубликована в Advanced Science (AdvSci).

APOE4 традиционно связывают с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, однако новое исследование показывает, что его влияние не ограничивается мозгом. Ученые обнаружили, что он также воздействует на костную ткань, вызывая изменения на клеточном уровне.

В экспериментах на мышах с этим генетическим вариантом выяснилось, что у самок нарушается работа остеоцитов — клеток, отвечающих за поддержание прочности костей. В результате ухудшается внутренняя структура костной ткани, хотя внешне кости могут выглядеть нормальными при стандартных методах диагностики, например при измерении плотности.

«Это означает, что ослабление костей может оставаться незаметным до момента перелома», — объяснили ученые.

Кроме того, исследователи обнаружили в костной ткани белки, ранее связанные с болезнью Альцгеймера и другими нарушениями работы мозга. Это может указывать на более тесную биологическую связь между состоянием нервной системы и костей, чем считалось ранее.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены в экспериментах на животных. Однако новые данные могут помочь лучше понять скрытые механизмы возрастных изменений и рисков остеопороза.

Ранее ученые впервые нашли способ сохранить прочность костей на всю жизнь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
