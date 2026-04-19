Врач рассказала, может ли прищепка на брови облегчить мигрень

Metropoles: зажим брови прищепкой не поможет облегчить мигрень
Популярный в соцсетях способ борьбы с мигренью — зажимание брови прищепкой — не имеет научного обоснования и не может считаться эффективным лечением. Об этом рассказала невролог Лусиана Барбоза из больницы Сирио-Либанес (Бразилия). Комментарий приводит издание Metropoles.

По словам специалиста, подобные методы не подтверждены исследованиями. Тем не менее у некоторых людей может возникать кратковременное облегчение. Это связано с тем, что давление на область надбровных дуг воздействует на ветви черепных нервов, расположенные в этой зоне, и временно снижает болевые ощущения.
Однако такой эффект носит исключительно симптоматический и кратковременный характер. Он не влияет на причины мигрени и не предотвращает новые приступы.

Врач предупреждает, что увлечение подобными «народными» способами может быть опасным. Пациенты нередко откладывают обращение за медицинской помощью и не начинают своевременное лечение, что может привести к ухудшению состояния и более тяжелому течению заболевания.

Специалисты подчеркивают, что при регулярных приступах мигрени важно обращаться к врачу и использовать методы терапии с доказанной эффективностью.

К ним относится прием специфических препаратов — триптанов, например с суматриптаном и современными моноклональными антителами к CGRP. Это искусственно созданные белки, которые блокируют действие этого нейропептида или его рецепторов, играющего ключевую роль в развитии приступов мигрени.

