Назван продукт, ускоряющий деградацию памяти у мужчин

Высокое потребление соли может быть связано с более быстрым ухудшением памяти у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging (NВA).

В исследовании приняли участие 1208 человек, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. Ученые анализировали рацион участников и отслеживали изменения их когнитивных функций. Выяснилось, что у мужчин с высоким потреблением натрия (одного из компонентов соли) память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто ограничивал потребление соли. У женщин такой зависимости обнаружено не было.

Речь идет об эпизодической памяти — способности запоминать события из личной жизни и детали повседневности. Именно она часто начинает страдать одной из первых при возрастных когнитивных нарушениях.

Авторы предполагают, что избыток соли может негативно влиять на мозг через несколько механизмов. В частности, он может усиливать воспалительные процессы, повреждать сосуды и ухудшать кровоснабжение тканей мозга.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако указывают на возможную роль рациона в сохранении когнитивного здоровья. По их мнению, контроль потребления соли может стать простым способом снизить риск возрастного ухудшения памяти, но эти выводы требуют дальнейшего подтверждения.

