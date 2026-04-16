Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Назван продукт, ускоряющий деградацию памяти у мужчин

NВA: избыток соли в рационе ускоряет ухудшение памяти у мужчин
Виталий Белоусов/РИА Новости

Высокое потребление соли может быть связано с более быстрым ухудшением памяти у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging (NВA).

В исследовании приняли участие 1208 человек, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. Ученые анализировали рацион участников и отслеживали изменения их когнитивных функций. Выяснилось, что у мужчин с высоким потреблением натрия (одного из компонентов соли) память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто ограничивал потребление соли. У женщин такой зависимости обнаружено не было.

Речь идет об эпизодической памяти — способности запоминать события из личной жизни и детали повседневности. Именно она часто начинает страдать одной из первых при возрастных когнитивных нарушениях.

Авторы предполагают, что избыток соли может негативно влиять на мозг через несколько механизмов. В частности, он может усиливать воспалительные процессы, повреждать сосуды и ухудшать кровоснабжение тканей мозга.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако указывают на возможную роль рациона в сохранении когнитивного здоровья. По их мнению, контроль потребления соли может стать простым способом снизить риск возрастного ухудшения памяти, но эти выводы требуют дальнейшего подтверждения.

Ранее врач назвала «полезные» продукты, способные навредить сердцу.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!