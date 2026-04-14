Названа опасная причина появления прозрачной мочи

HuffPost: почти прозрачная моча может указывать на нарушение водного баланса
Слишком светлая, почти прозрачная моча может указывать на избыточное потребление воды и быть сигналом нарушения баланса в организме. Об этом рассказала специалист Центра оздоровления при Университете Хартфорда Коллин Муньос в комментарии для HuffPost.

По ее словам, главная опасность чрезмерного употребления жидкости — разбавление электролитов, важных для работы нервной системы и мышц. Электролиты — это минеральные вещества, которые растворяются в жидкостях организма, распадаются на ионы и способны проводить электрический ток.

Соотношение воды и электролитов, циркулирующих по всем системам организма, обеспечивает гомеостаз — постоянство внутренней среды, контролирует течение большинства биохимических процессов и отвечает за функции жизненно важных органов.

«Водно-электролитный дисбаланс может вызывать головную боль, тошноту и судороги, а в тяжелых случаях — приводить к отеку мозга и даже коме. Особенно быстро подобные нарушения могут развиваться у людей, активно занимающихся спортом, когда вода поступает в организм в больших объемах», — предупреждает ученая.

Эксперт отмечает, что ориентироваться стоит не только на количество выпитой жидкости, но и на сигналы организма. В норме моча имеет светло-желтый цвет. Полностью прозрачный оттенок может говорить о переизбытке воды, тогда как темный цвет чаще указывает на обезвоживание.

Муньос добавила, что при физических нагрузках суточное потребление жидкости обычно составляет от двух до четырех литров, включая не только воду, но и другие напитки и жидкую пищу.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

