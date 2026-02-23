Россиян предупредили о том, что спрей для носа может вызвать «синдром рикошета»

Спрей от заложенности носа при длительном применении может вызвать «синдром рикошета», когда отек будет только нарастать, а дышать будет еще труднее, чем до применения спреев, рассказала «Газете.Ru» профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

«Деконгестанты — это группа сосудосуживающих препаратов, которые применяются при лечении насморка и его осложнений. Они стимулируют альфа-адренорецепторы сосудов и сокращение кавернозной ткани слизистой оболочки носа, которая имеет богатую кровеносную сеть, что способствует уменьшению гиперемии и отека слизистой полости носа. Благодаря этому снижается выраженность проявлений заложенности носа, облегчается носовое дыхание, улучшается дренажная функция. Однако при длительном и беспорядочном применении сосудосуживающих капель возможно формирование «синдрома рикошета», который выражается в нарастании отека слизистой оболочки носа и затруднении дыхания», — объяснила врач.

По словам доктора, длительно использование назальных форм деконгестантов нарушает «работу» ресничек мерцательного эпителия (в виде замедления частоты однонаправленных колебательных движений и увеличения времени мукоцилиарного транспорта), представляющих собой крошечные волоски, помогающие «эвакуировать» слизь. Это угнетает мукоцилиарный клиренс, необходимый для защиты слизистой оболочки органов дыхания от факторов внешней среды и повышения ее восстановительной функции.

«Как правило, краткосрочное применение терапевтических доз назальных капель не сопровождается серьезными изменениями слизистой оболочки носа. Эти препараты отнесены к симптоматической терапии и их основная цель — снижение выраженности симптомов ринита. Назальные формы деконгестантов всегда рекомендует врач, исходя из показаний (заложенность носа). Использование этих препаратов должно быть ограниченным (до 3–7 дней), в дозировке, соответствующей возрасту пациента, тогда как более длительное применение капель может способствовать развитию ишемии (снижения кровоснабжения) на фоне стимуляции альфа2-адренорецепторов, повреждению поверхностных клеток (эпителий) слизистой оболочки полости носа и формированию медикаментозного ринита», — заключила врач.

