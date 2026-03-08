Астероиды бросают друг в друга «космическими снежками», выяснили ученые

Ученые из Университета Мэриленда обнаружили, что астероиды в двойных системах могут обмениваться обломками, которые медленно перелетают от одного тела к другому. Такой процесс исследователи сравнили с бросками «космических снежков». Результаты работы опубликованы в журнале The Planetary Science Journal (PSJ).

К выводу ученые пришли после анализа снимков, полученных миссией DART NASA. На поверхности астероида Диморфос они обнаружили веерообразные полосы. По мнению исследователей, эти следы оставили обломки, прилетевшие с более крупного астероида-компаньона — Дидим.

По словам ведущего автора работы Джессики Саншайн, сначала команда предположила, что необычные полосы возникли из-за ошибки камеры или обработки изображений. Однако после дополнительного анализа стало ясно, что на снимках видны следы слабых ударов от медленно движущихся фрагментов.

Расчеты показали, что обломки покидали поверхность Дидима со скоростью около 30 сантиметров в секунду — медленнее, чем идет человек. Достигнув Диморфоса, они оставляли на его поверхности характерные веерообразные следы.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование. В одном из опытов шарики сбрасывали в песок с камнями, имитируя падение фрагментов на поверхность астероида. Полученные узоры оказались похожими на те, что наблюдаются на Диморфосе.

Наблюдения также стали первым визуальным подтверждением эффекта эффект YORP — процесса, при котором солнечный свет постепенно раскручивает небольшие астероиды и может вызывать выброс материала с их поверхности.

Ученые рассчитывают получить новые данные после прибытия миссии Гера Европейское космическое агентство, которая должна достичь системы Дидим в декабре 2026 года. Аппарат сможет проверить, сохранились ли обнаруженные структуры после столкновения Диморфоса с зондом DART.

