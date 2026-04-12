Названа простая процедура, снижающая риск болезни Альцгеймера на 55%

Neurology: вакцина от гриппа в высоких дозах снижает риск болезни Альцгеймера на 55%
Пожилые люди, получающие высокодозированную вакцину против гриппа, реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета, результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные почти 200 тысяч человек старше 65 лет. Согласно результатам, у пожилых людей, которым вводили усиленную вакцину с повышенной дозой антигена, риск развития болезни Альцгеймера оказался примерно на 55% ниже, чем у тех, кто не получал такую прививку. Для сравнения, обычная вакцина против гриппа была связана со снижением риска примерно на 40%.

Исследователи подчеркивают, что грипп сам по себе не вызывает деменцию. Предполагается, что защитный эффект связан с влиянием вакцинации на иммунную систему. С возрастом иммунитет ослабевает, а уровень хронического воспаления в организме растет. Именно длительные воспалительные процессы ученые считают одним из факторов, способствующих повреждению нервных клеток и развитию нейродегенеративных заболеваний.

«Высокодозированные вакцины содержат большее количество антигена, а также компоненты, усиливающие иммунный ответ. Благодаря этому они не только эффективнее защищают от гриппа, но, возможно, также помогают снижать общий уровень воспаления в организме», – объяснили ученые.

Интересно, что наиболее выраженный защитный эффект ученые наблюдали у женщин, однако причины такой разницы пока неясны.

Авторы работы отмечают, что исследование носит наблюдательный характер и выявляет лишь статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее полученные результаты согласуются с другими научными данными, указывающими на потенциальную пользу профилактических мер — в том числе вакцинации — для здоровья мозга в пожилом возрасте.

