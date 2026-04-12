Ученые выяснили, почему с возрастом время начинает «бежать быстрее»

M&C: предсказуемость жизни с возрастом создает иллюзию ускорения времени
Jovan Karanovic/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение ускорения времени с возрастом связано не с самим течением времени, а с особенностями работы памяти и восприятия. К такому выводу пришел исследователь Марк Виттманн из Института пограничных областей психологии и психического здоровья. Его работа опубликована в журнале Memory & Cognition (M&C).

По словам ученого, в детстве время кажется более «длинным» из-за большого количества новых впечатлений. Многие события происходят впервые, ярко воспринимаются и хорошо запоминаются. Это создает ощущение насыщенности и растянутости времени. Кроме того, детский мозг активно развивается, усиливая эффект новизны.

С возрастом количество новых событий снижается, жизнь становится более предсказуемой, а повседневные эпизоды хуже откладываются в памяти. В результате периоды времени воспринимаются как менее насыщенные и «сжимаются» в воспоминаниях, создавая ощущение, что годы проходят быстрее.

Исследование показало, что после 30 лет постепенно снижается способность мозга фиксировать рутинные события. При этом значимые и эмоционально насыщенные воспоминания у пожилых людей сохраняются даже лучше, чем у молодых. Однако именно «пробелы» в повседневной памяти делают прошедшие годы менее заметными и визуально более короткими.

Тем не менее, Виттманн подчеркивает, что популярное объяснение через «долю прожитой жизни» (когда один год в детстве занимает большую часть жизненного опыта, чем во взрослом возрасте) не дает полного ответа на вопрос.

Чтобы замедлить субъективное ощущение времени, ученый советует чаще получать новые впечатления, поддерживать физическую активность, развивать социальные связи и нагружать мозг интеллектуальными задачами. При этом чрезмерная занятость может давать обратный эффект — при перегрузке время, наоборот, «ускоряется». В качестве дополнительного подхода он рекомендует практики осознанности и внимание к текущему моменту.

Ранее россиянам объяснили, когда весенняя «хандра» может оказаться гормональным сбоем.

 
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
