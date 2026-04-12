Развеян популярный миф о частой причине бессонницы

Narong Khueankaew/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное умеренное употребление кофе и чая не связано с хронической бессонницей и не сокращает продолжительность сна. К такому выводу пришли исследователи Бристольского университета. Результаты работы опубликованы в Journal of Sleep Research.

Долгое время считалось, что кофеин негативно влияет на сон. Однако многие предыдущие исследования основывались на опросах, поэтому их результаты могли искажаться из-за сопутствующих факторов образа жизни. Например, любители кофе чаще испытывают стресс, курят или ведут менее активный образ жизни — все это само по себе может ухудшать качество сна.

Чтобы исключить подобные искажения, ученые применили метод менделевской рандомизации — анализ генетических данных, позволяющий отделить влияние привычек от биологических эффектов. Исследователи изучили генетическую информацию сотен тысяч человек из нескольких крупных биобанков и определили гены, связанные с потреблением кофеина и скоростью его метаболизма.

Анализ показал, что у людей с генетической предрасположенностью к более высокому потреблению кофеина реже возникает дневная сонливость и они почти не спят днем. При этом у них не увеличивается риск бессонницы и не сокращается продолжительность ночного сна.

Похожая картина наблюдалась и у людей с более быстрым метаболизмом кофеина. Ученые предполагают, что в таких случаях вещество быстрее выводится из организма и не мешает естественным процессам засыпания.
Кроме того, исследование выявило обратную связь: люди с хронотипом «сов» (организация включена Минюстом в список иноагентов) генетически склонны употреблять меньше кофеина.

Авторы отмечают, что проблемы со сном, которые часто связывают с кофе, скорее объясняются факторами образа жизни, а не самим кофеином.

Ранее людям с диабетом перечислили самые полезные «вечерние» напитки.

 
Теперь вы знаете
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
