В России испытали уникальный космический двигатель

Лихачев: «Росатом» испытал плазменный двигатель для космоса
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что госкорпорация провела испытание плазменного двигателя для космоса. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил Лихачев журналистам в рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия», в результате испытаний удалось получит уникальные результаты.

«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями», — поделился Лихачев.

Он выразил надежду, что разработка плазменного двигателя станет вкладом госкорпорации в освоение дальнего космоса.

10 марта «Газета.Ru» сообщила, что исследователи из Сколтеха, Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН и других научных организаций разработали новую керамику, способную выдерживать температуры свыше 2000 °C.

По мнению ученых, созданный материал может стать основой для создания авиационных двигателей следующего поколения с более высоким КПД коэффициент полезного действия, меньшим расходом топлива и увеличенным сроком службы.

Ранее в России создали спутник для миссии к Венере по типу американского Mars Cube.

 
