Стало известно, где во Вселенной идут стеклянные дожди и исчезают планеты

12 апреля, в День космонавтики, принято вспоминать первый полет человека в космос. Но за прошедшие десятилетия наука шагнула значительно дальше: сегодня астрономы открыли уже тысячи планет за пределами Солнечной системы — и многие из них выглядят как миры из научной фантастики. Как рассказал эксперт Пермского Политеха в области астрономии Евгений Бурмистров, науке известно более 5500 экзопланет, и их число продолжает расти. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Обнаружить экзопланеты напрямую почти невозможно, поэтому ученые используют косвенные методы — например, отслеживают падение яркости звезды, когда планета проходит на ее фоне, или фиксируют небольшие колебания светила под действием гравитации.

Комбинируя разные подходы, исследователи могут определить размер, массу и даже плотность планеты, а значит — предположить ее состав.

По словам Бурмистрова, открытые миры оказались гораздо разнообразнее, чем ожидалось. Среди них есть «горячие юпитеры», вращающиеся почти вплотную к звезде, и «суперземли» — планеты, превышающие Землю по массе, но уступающие газовым гигантам.

Некоторые экзопланеты демонстрируют по-настоящему экстремальные условия. Так, на HD 189733 b температура достигает около 1000 °C, а ветры разгоняются до 8000 км/ч. В ее атмосфере формируются частицы силикатов, из-за чего там идут «дожди из стекла», причем почти горизонтально.

На 55 Cancri e поверхность представляет собой океан расплавленной лавы с температурой до 2400 °C. Ученые предполагают, что в недрах этой планеты углерод может превращаться в алмазы.

Другие миры буквально разрушаются. Например, WASP-12b находится настолько близко к своей звезде, что ее атмосфера постепенно «срывается» в космос, образуя вокруг светила облако вещества.

Особый интерес вызывают планеты с необычными природными циклами. На K2-141b камни испаряются при температуре около 3000 °C, переносятся в атмосферу, а затем выпадают на ночной стороне в виде «каменного дождя», формируя замкнутый круговорот вещества.

Есть и более «спокойные», но не менее удивительные объекты. Kepler-16b вращается сразу вокруг двух звезд, напоминая вымышленный Татуин, а GJ 1214 b, вероятно, покрыта глобальным океаном глубиной в сотни километров, где вода существует в необычных фазах из-за экстремального давления.

Современные телескопы позволяют не только находить такие миры, но и изучать их атмосферы. С помощью спектроскопии ученые уже обнаруживают водяной пар, метан и углекислый газ на далеких планетах.

Тем не менее многие вопросы остаются открытыми. Астрономы до сих пор не до конца понимают, как формируются столь разные типы планетных систем и насколько часто во Вселенной встречаются потенциально обитаемые миры.

Как отмечает Бурмистров, ближайшие экзопланеты находятся настолько далеко, что современные аппараты летели бы к ним сотни тысяч лет. Поэтому пока исследования ограничиваются наблюдением.

В ближайшие десятилетия ученые рассчитывают приблизиться к главной цели — обнаружению «второй Земли» и поиску признаков жизни за пределами Солнечной системы.

