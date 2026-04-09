Врач назвал причину ночных пробуждений, не связанную с заболеваниями

Ночные пробуждения, не связанные с заболеваниями, могут возникать из-за естественных изменений температуры тела во время сна. Об этом рассказал врач и член Американской академии медицины сна Майкл Бреус, его слова приводит Daily Mirror.

По словам специалиста, такие пробуждения часто связаны не с внешними факторами, а с биологическими процессами организма. Вечером температура тела постепенно снижается, что способствует выработке мелатонина и помогает заснуть. Однако ночью организм начинает снова повышать температуру, и в этот момент человек может кратковременно проснуться.

Бреус подчеркнул, что подобные пробуждения считаются нормальными.

«В определенный момент тело должно снова нагреться, иначе возникает риск переохлаждения, и именно тогда люди просыпаются. При этом многие люди не замечают таких эпизодов, поскольку быстро засыпают снова. Если же после пробуждения уснуть не удается, это может указывать на проблемы со сном», — пояснил он.

В таких случаях специалист рекомендует обратить внимание на режим сна, уровень стресса и условия в спальне. Если изменения образа жизни не помогают, может быть полезна когнитивно-поведенческая терапия, которая считается одним из эффективных методов лечения бессонницы.

