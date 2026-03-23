Назван неочевидный фактор, влияющий на вероятность вступить в отношения

Состояние здоровья человека может напрямую влиять на его личную жизнь — от вероятности вступить в отношения до риска развода. К такому выводу пришел демограф Маттис Кальмин из Университета Гронингена. Работа опубликована в журнале Journal of Health and Social Behavior (JHSB).

Ученые давно знают, что брак связан с лучшим здоровьем и более высокой продолжительностью жизни. Однако новая работа показывает обратную зависимость: само здоровье влияет на то, сможет ли человек найти партнера и сохранить отношения.

Для анализа исследователь использовал данные более чем 250 тысяч человек из Австралии, Германии, Южной Кореи, России, Швейцарии и Великобритании. Участники регулярно оценивали свое здоровье по пятибалльной шкале — от отличного до плохого. Этот показатель широко применяется в науке, поскольку хорошо коррелирует с реальным состоянием организма и риском смертности.

Результаты показали, что плохое здоровье снижает вероятность вступления в первые отношения. Даже если такие союзы формируются, люди с худшим самочувствием реже вступают в брак, чаще ограничиваясь сожительством. При этом риск разрыва отношений у них заметно выше.

Особенно выраженным эффект оказался для разводов: ухудшение здоровья сильнее связано с распадом уже существующих отношений, чем с трудностями на этапе их формирования. По мнению автора, это связано с тем, что хронические заболевания создают дополнительную эмоциональную и бытовую нагрузку на партнера.

Интересно, что эффект оказался примерно одинаковым для мужчин и женщин, несмотря на распространенные представления о различиях ролей в отношениях. Однако возраст играл роль: у молодых людей плохое здоровье сильнее увеличивало риск разрыва, тогда как у пожилых пар отношения чаще сохранялись, вероятно, из-за накопленного опыта и взаимной привязанности.

