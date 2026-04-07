Ученых поразила древняя технология неандертальцев

PLOS One: неандертальцы обеззараживали раны за 200 тысяч лет до антибиотиков

Международная группа ученых выяснила, что неандертальцы могли использовать березовый деготь не только как клей для орудий, но и как средство для обработки ран. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Ранее археологи уже находили свидетельства того, что неандертальцы применяли березовый деготь для крепления наконечников копий — так называемого «хафтинга». Однако теперь исследователи показали, что это вещество могло обладать и лечебными свойствами.

Команда ученых воссоздала процесс получения дегтя из березовой коры с помощью технологий, доступных людям эпохи палеолита. Затем специалисты проверили полученное вещество на биологическую активность.

«Мы подтвердили, что вещество, которое неандертальцы производили 200 тысяч лет назад, обладает антибактериальными свойствами», — отметил соавтор работы, химик Маттиас Биренштиль.

Эксперименты показали, что деготь способен подавлять рост бактерии Staphylococcus aureus — одного из основных возбудителей раневых инфекций. При этом на Escherichia coli он не действовал. По словам авторов, это указывает на возможное целенаправленное использование вещества именно для обработки повреждений кожи.

Для получения дегтя ученые использовали три метода: нагрев коры в закрытом сосуде, сухую перегонку в яме без доступа кислорода и сжигание коры с последующим сбором конденсата со камня. Все способы дали вещество с антибактериальной активностью, хотя и разной интенсивности.

Несмотря на эффективность, деготь уступает современным антибиотикам, например Gentamicin. Тем не менее исследователи считают, что подобные природные соединения могут представлять интерес для разработки новых препаратов, особенно на фоне роста устойчивости бактерий к антибиотикам.

Авторы подчеркивают, что открытие дополняет представления о неандертальцах как о гораздо более технологически и культурно развитых людях, чем считалось ранее. Их знания могли включать не только изготовление инструментов, но и базовые медицинские практики.

По мнению ученых, изучение подобных древних технологий может помочь в поиске новых антимикробных средств — особенно против устойчивых инфекций, которые остаются серьезной проблемой современной медицины.

