Назван продукт, улучшающий состояние кожи при акне

Ежедневное употребление миндаля может снижать выраженность акне на 22,2% и улучшать состояние защитного барьера кожи. К такому выводу пришли индийские ученые из Женского университета Шримати Натибай Дамодар. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 74 человека с легкой и умеренной формой акне. В течение 20 недель одна группа ежедневно съедала 60 граммов миндаля, а другая получала закуски с аналогичной калорийностью, но без орехов. Специалисты ежедневно оценивали количество высыпаний, состояние кожи и состав ее микрофлоры.

Результаты показали: у участников, употреблявших миндаль, общее число высыпаний снизилось на 22,2%, тогда как в контрольной группе — на 9,8%. В первой группе сократилось число воспалительных элементов, а в контрольной наблюдалось его увеличение.

При употреблении миндаля улучшились показатели увлажненности кожи и увеличилось разнообразие населяющих ее микроорганизмов. Дополнительно участники отметили улучшение качества жизни и снижение тревожности.

Авторы исследования связывают эффект с составом миндаля: он богат витамином Е, полезными жирами и микроэлементами, которые могут снижать воспаление и влиять на обменные процессы, связанные с развитием акне. Также в составе продукта присутствуют антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждающего действия свободных радикалов — агрессивных молекул, способных разрушать здоровые клетки.

Ранее ученые выяснили, что отходы грецкого ореха могут защищать организм от воспаления.