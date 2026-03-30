Назван продукт, улучшающий состояние кожи при акне

Nutrients: миндаль снижает выраженность акне на 22%
Ежедневное употребление миндаля может снижать выраженность акне на 22,2% и улучшать состояние защитного барьера кожи. К такому выводу пришли индийские ученые из Женского университета Шримати Натибай Дамодар. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 74 человека с легкой и умеренной формой акне. В течение 20 недель одна группа ежедневно съедала 60 граммов миндаля, а другая получала закуски с аналогичной калорийностью, но без орехов. Специалисты ежедневно оценивали количество высыпаний, состояние кожи и состав ее микрофлоры.

Результаты показали: у участников, употреблявших миндаль, общее число высыпаний снизилось на 22,2%, тогда как в контрольной группе — на 9,8%. В первой группе сократилось число воспалительных элементов, а в контрольной наблюдалось его увеличение.

При употреблении миндаля улучшились показатели увлажненности кожи и увеличилось разнообразие населяющих ее микроорганизмов. Дополнительно участники отметили улучшение качества жизни и снижение тревожности.

Авторы исследования связывают эффект с составом миндаля: он богат витамином Е, полезными жирами и микроэлементами, которые могут снижать воспаление и влиять на обменные процессы, связанные с развитием акне. Также в составе продукта присутствуют антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждающего действия свободных радикалов — агрессивных молекул, способных разрушать здоровые клетки.

Ранее ученые выяснили, что отходы грецкого ореха могут защищать организм от воспаления.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
