Названа группа людей с высоким риском инсульта в молодом возрасте

ECO: низкий вес при рождении повышает риск инсульта в молодом возрасте
Низкий вес при рождении может быть связан с повышенным риском инсульта в молодом возрасте — до 36 лет. К такому выводу пришли исследователи из Гетеборгского университета в Швеции. Результаты исследования будут представлены на Европейском конгрессе по ожирению, который пройдет в Стамбуле с 12 по 15 мая (ECO 2026).

Ученые проанализировали данные почти 800 тысяч человек, родившихся в Швеции в период с 1973 по 1982 год. Они сопоставили показатели веса при рождении с частотой инсультов во взрослом возрасте. Всего среди участников исследования было зафиксировано 2252 случая инсульта. Средний возраст пациентов на момент события составил около 36 лет.

Анализ показал, что у людей, родившихся с массой тела ниже медианного значения — около 3,5 килограмма, — вероятность инсульта в молодом возрасте была на 21% выше, чем у тех, кто весил больше. При этом риск геморрагического инсульта, связанного с кровоизлиянием в мозг, оказался еще выше — на 27%.

Связь наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, однако у мужчин она была выражена сильнее. Исследователи также изучили влияние срока беременности и массы тела во взрослом возрасте, но существенной роли эти факторы, по их данным, не сыграли.

Авторы работы подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее они считают, что низкий вес при рождении может быть дополнительным фактором, который стоит учитывать при оценке риска инсульта у молодых людей.

Ранее был назван простой способ снизить давление и улучшить здоровье сердца.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
