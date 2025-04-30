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Создан первый мягкий экзоскелет для юных пациентов с ДЦП

IEEEED: новое поддерживающее устройство улучшило подвижность детей с ДЦП
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University of Houston/medicalxpress

Американские ученые из Хьюстонского университета разработали первый в своем роде мягкий экзоскелет для реабилитации детей с церебральным параличом. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Electronic Devices (IEEEED).

Детский церебральный паралич (ДЦП) — распространенное неврологическое расстройство у детей, которое влияет на двигательные навыки, включая способность ходить, и встречается у 1–4 из 1000 новорожденных во всем мире.

Разработка под названием MyoStep оснащена комплексной сенсорной системой с датчиками температуры поверхности. Она улучшает координацию голеностопного сустава, что значительно облегчает процесс ходьбы и снижает энергозатраты пользователей при передвижении.

Команда сосредоточила усилия на совершенствовании системы управления суставами с использованием инновационных материалов — сплавов с памятью формы и диэлектрических эластомеров. Эти компоненты работают в тандеме с беспроводной сенсорной сетью, обеспечивающей точный контроль каждого движения.

По словам авторов разработки, их устройство сможет адаптироваться к изменениям по мере роста ребенка-носителя.

Ранее ученые выяснили, что расстройства зрения в детстве могут быть связаны с ДЦП.

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