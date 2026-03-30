Врач опровергла заявление Минздрава о том, что кофе негативно влияет на фертильность женщин

Врач Казиева: исследования не подтверждают, что кофе влияет на фертильность женщин
Современные научные исследования не выявили достоверной связи между потреблением кофеина и снижением фертильности у женщин, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИХ Пироговского Университета Милана Казиева.

Вывод о том, что употребление более пяти чашек кофе в день снижает вероятность наступления беременности почти в полтора раза, содержится в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, утвержденных Минздравом РФ.

«Современные когортные исследования и мета-анализы не выявляют достоверной связи между потреблением кофеина и снижением фертильности у женщин. В частности, не показано влияния на вероятность зачатия и время до наступления беременности. Следует отметить, что представления о значительном снижении фертильности при употреблении большого количества кофе (например, «более 5 чашек в день») во многом основаны на более ранних исследованиях с методологическими ограничениями», — рассказала врач.

Таким образом, по словам Казиевой, умеренное потребление кофеина не оказывает значимого влияния на фертильность, однако высокие дозы могут быть связаны с неблагоприятными исходами беременности.

