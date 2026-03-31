Эксперт назвал условия для продления жизни людей до 100 лет в ближайшие годы

Эксперт Стрыгин: инвестиции в изучение старения повысят шансы на долгую жизнь
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Средняя продолжительность жизни человека в ближайшие 10-15 лет может вырасти до 90-100 лет при условии существенного увеличения финансирования исследований процессов старения и внимания к этой теме со стороны руководства ведущих стран мира. Об этом рассказал биотех-предприниматель Алексей Стрыгин, сотрудничавший с кластером биомедицинских технологий фонда Сколково и МГУ. Эксперта цитирует ТАСС.

По словам Стрыгина, в настоящее время финансирование исследований в области биологии старения крайне ограничено — в мире на это тратится меньше $1 млрд в год. При этом над этой темой работает всего две-три тысячи специалистов, что сопоставимо с численностью среднего IT-штата.

«Однако даже в этих условиях ученые добиваются результатов: модельным организмам продлевали жизнь в разы, человеческие клетки омолаживают на годы. Представьте, что будет при серьезном финансировании - перспективы отличные», — отметил эксперт.

Стрыгин подчеркнул, что в России также создаются инструменты поддержки и развития исследований в области борьбы со старением. В середине марта Медицинский научно-образовательный институт МГУ подписал соглашение о партнерстве с биотехнологическим агентством «Бластим», развивающим проекты в области долголетия.

Кроме того, недавно был открыт Институт биологии старения и медицины здорового долголетия под руководством Алексея Москалева. Российский научный фонд и Фонд содействия инновациям продолжают выдавать гранты на соответствующие исследования, что, по словам Стрыгина, очень важно для дальнейшего прогресса.

Ранее ученые доказали, что скорость ходьбы напрямую связана с продолжительностью жизни.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!