Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые развенчали 5 популярных мифов о растворимом кофе

ПНИПУ: растворимый кофе не делают из «химии» и отходов
Shutterstock/FOTODOM

1 апреля 1938 года в Швейцарии впервые представили растворимый кофе — продукт, который сегодня занимает более половины рынка. Несмотря на популярность, вокруг него до сих пор существует множество мифов. О том, какие из них не соответствуют действительности, рассказали «Газете.Ru» ученые Пермского Политеха.

Один из самых распространенных мифов — в растворимом кофе якобы почти нет кофеина. Однако это не так.

«В стандартной чашке растворимого кофе объемом 150 мл содержится 60–65 мг кофеина. Это немного меньше, чем в эспрессо или фильтр-кофе, но разница не критична», — объяснил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Еще одно распространенное заблуждение — что растворимый кофе делают из «химии» и отходов. На самом деле его производят из обычных кофейных зерен. При этом эксперт подчеркнул, что на рынке встречается и низкокачественная продукция, поэтому важно обращать внимание на состав.

«Миф о «тотальной химии» — преувеличение. Качественный растворимый кофе получают из обжаренных зерен, которые заваривают, а затем высушивают — либо горячим воздухом, либо методом сублимации», — отметил ученый.

Растворимый кофе часто считают более вредным для желудка, чем молотый, однако и это не совсем верно.

«У растворимого кофе кислотность ниже, чем у молотого, поэтому многие люди переносят его легче. Но любой кофе стимулирует выработку желудочного сока, поэтому его не стоит пить натощак», — рассказал Никита Фаустов.

Еще один популярный страх связан с акриламидом — веществом, которое образуется при обжарке и считается потенциально канцерогенным.

«Да, в растворимом кофе его больше, чем в свежесваренном. Но чтобы концентрация стала опасной, нужно выпивать 7–8 чашек в день. При умеренном потреблении риск для здоровья минимален», — пояснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Также существует мнение, что растворимый кофе не содержит полезных веществ. Однако и это не соответствует действительности.

«Растворимый кофе содержит антиоксиданты — фенольные соединения и флавоноиды. Их количество зависит от технологии производства и сырья», — уточнил Никита Фаустов.

Эксперты заключили, что растворимый кофе нельзя считать ни вредным продуктом, ни «пустым» напитком. При умеренном употреблении и выборе качественного продукта он может быть частью рациона без негативных последствий для здоровья.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!