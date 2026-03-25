Отходы грецкого ореха могут защищать организм от воспаления, выяснили ученые

Скорлупа и зеленая оболочка грецкого ореха содержат мощные антиоксиданты — фенольные соединения и каротиноиды, которые могут защищать клетки от воспаления и повреждений. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали химический состав разных частей ореха — ядра, скорлупы и зеленой внешней оболочки. Оказалось, что многие биоактивные соединения содержатся не только в съедобной части, но и в тех элементах, которые обычно выбрасываются.

Так, скорлупа оказалась особенно богата фенольными соединениями — в частности, эллаговой кислотой и катехинами. Эти вещества известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также способностью повышать защитные свойства нервных клеток.

Зеленая оболочка незрелого ореха, как показал анализ, содержит большое количество каротиноидов — пигментов, участвующих в защите клеток от повреждений. Среди них выделяется β-каротин, который играет важную роль в работе иммунной системы.

Ядро ореха при этом остается главным источником витамина Е — одного из наиболее известных природных антиоксидантов, защищающих клетки от воздействия свободных радикалов.

По словам авторов работы, полученные результаты показывают, что отходы производства грецких орехов могут иметь практическую ценность. Их потенциально можно использовать для создания пищевых добавок, косметических ингредиентов и даже биоразлагаемых упаковочных материалов.

Ученые отмечают, что до 70% массы ореха обычно не используется. Поэтому переработка скорлупы и оболочки может не только дать новые источники биологически активных веществ, но и сделать производство орехов более устойчивым с точки зрения экологии и ресурсов.

