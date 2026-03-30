Облако плазмы, выброшенное Солнцем, может ударить по Земле 1 апреля

В ночь на 1 апреля по Земле может ударить облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки высочайшего класса — Х1.5. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

«По базовому сценарию, облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от 2 до 3 суток», — отмечают ученые.

До этого в ИКИ РАН зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце. Это вызвало озабоченность ученых, поскольку данное событие может поставить под угрозу начало лунной миссии.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне — впервые более чем за полвека экипаж из четырех человек должен выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.

В ИКИ сообщили, что на дальних орбитах космический корабль оказывается прямо в центре облака солнечной плазмы, в то время как на Земле люди испытают лишь вторичные проявления этого космического явления, например ощутят колебания магнитного поля.

