Облако плазмы, выброшенное Солнцем, может ударить по Земле 1 апреля

ИКИ РАН: облако плазмы заденет Землю в ночь на 1 апреля
В ночь на 1 апреля по Земле может ударить облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки высочайшего класса — Х1.5. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

«По базовому сценарию, облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля. Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от 2 до 3 суток», — отмечают ученые.

До этого в ИКИ РАН зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце. Это вызвало озабоченность ученых, поскольку данное событие может поставить под угрозу начало лунной миссии.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне — впервые более чем за полвека экипаж из четырех человек должен выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.

В ИКИ сообщили, что на дальних орбитах космический корабль оказывается прямо в центре облака солнечной плазмы, в то время как на Земле люди испытают лишь вторичные проявления этого космического явления, например ощутят колебания магнитного поля.

Ранее магнитная буря на Земле стала сильнейшей за последние два месяца.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
