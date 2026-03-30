Создан препарат, снижающий риск сердечного приступа у диабетиков на 31%

Препарат для снижения холестерина эволокумаб может существенно уменьшать риск первого инфаркта или инсульта у пациентов с диабетом, даже если у них еще не диагностирован атеросклероз. К таким выводам пришли исследователи из Mass General Brigham. Работа опубликована в журнале JAMA.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, а одним из ключевых факторов риска считается высокий уровень «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности. Эволокумаб относится к классу ингибиторов PCSK9 и способен снижать его уровень примерно на 60%. До сих пор такие интенсивные методы лечения применялись в основном у пациентов с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако новое исследование показывает, что терапию можно начинать раньше.

В анализе данных клинического исследования VESALIUS-CV участвовали 3655 пациентов с диабетом высокого риска, но без выраженного атеросклероза. Участники получали либо эволокумаб (инъекции раз в две недели), либо плацебо, при этом все продолжали стандартную терапию, включая статины. Через 48 недель уровень плохого холестерина у пациентов, получавших препарат, оказался примерно на 51% ниже, чем в группе плацебо.

За почти пять лет наблюдения риск первого серьезного сердечно-сосудистого события — инфаркта, инсульта или смерти от ишемической болезни сердца — снизился на 31%. В группе эволокумаба такие события произошли у 5% пациентов, тогда как в группе плацебо — у 7,1%.

«Результаты показывают, что интенсивное снижение холестерина на более раннем этапе может изменить подход к профилактике инфарктов и инсультов», — отметил кардиолог Николас Марстон.

При этом частота серьезных побочных эффектов в обеих группах была сопоставимой, что говорит о хорошей переносимости терапии.

Авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, будет ли такой подход эффективен и для других групп высокого риска без установленного атеросклероза.

