Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые выяснили, почему в современном мире нет гигантских насекомых

Nature: особенности скелета гигантских древних насекомых ускорили их вымирание
Mónica Solórzano-Kraemer

Гигантские 70-сантиметровые насекомые, жившие около 300 миллионов лет назад, могли исчезнуть не из-за изменения состава атмосферы, как считалось ранее. Новое исследование Университета Претории показывает, что уменьшение их размеров может объясняться экологическими и биомеханическими факторами. Работа опубликована в журнале Nature.

В каменноугольный период над сушей летали насекомые с размахом крыльев до 70 сантиметров. Среди них были хищные родственники современных стрекоз, которых называют грифонами. Долгое время считалось, что их гигантские размеры объясняются высоким содержанием кислорода в древней атмосфере.

«Поскольку насекомые дышат через сеть трахей — трубочек, доставляющих кислород непосредственно к тканям, — предполагалось, что более насыщенный кислородом воздух позволял их телам расти больше», — пояснили ученые.

Новая работа ставит под сомнение эту гипотезу. С помощью электронной микроскопии исследователи изучили строение летательных мышц насекомых разных размеров и оценили, какую долю ткани занимают трахеолы — самые тонкие дыхательные трубочки.

Оказалось, что у большинства видов трахеолы занимали лишь около одного процента мышечной ткани, и эта пропорция практически не менялась даже у крупнейших известных ископаемых насекомых. Это означает, что у них было достаточно «пространства» для увеличения дыхательной системы, если бы кислород действительно ограничивал размеры тела.

По мнению авторов, это делает маловероятной популярную гипотезу о том, что именно дефицит кислорода в современной атмосфере не позволяет насекомым достигать гигантских размеров.

Вместо этого ученые указывают на другие возможные причины. Со временем воздушные экосистемы изменились: появились новые хищники, такие как птицы и летучие мыши, которые могли эффективно охотиться на крупных насекомых. Кроме того, громоздкий, прочный и тяжелый внешний скелет могли создавать серьезные ограничения для полета.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!