Главный компонент пива может снижать уровень «плохого» холестерина

Соединения, содержащиеся в хмеле, могут улучшать жировой обмен в организме — снижать уровень триглицеридов и «плохого» холестерина и одновременно повышать уровень «хорошего». К такому выводу пришли исследователи из Жешувского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

«Хмель (Humulus lupulus L.) известен прежде всего как ингредиент пива, однако он содержит ряд биологически активных веществ, способных влиять на обмен веществ и сигнальные пути NF-κB, Nrf2, AMPK, MAPK, PPAR и PI3K/AKT/mTOR. Эти вещества могут снижать концентрацию триглицеридов — жиров, циркулирующих в крови, — а также уровень липопротеинов низкой плотности, которые часто называют «плохим» холестерином», — отметили ученые.

По данным авторов, эти эффекты связаны с воздействием на ферменты и рецепторы, участвующие в переработке жиров и регулировании энергетического баланса организма. Некоторые компоненты хмеля также способны снижать воспаление и окислительный стресс — состояние, при котором в клетках накапливаются активные формы кислорода и повреждают ткани.

Кроме того, в ряде экспериментов наблюдалось улучшение чувствительности к инсулину. Это означает, что клетки организма лучше реагируют на гормон инсулин и эффективнее используют глюкозу из крови. Нарушение этого механизма считается одним из ключевых факторов развития диабета второго типа. В исследованиях также отмечалось уменьшение накопления жировой ткани, особенно при нарушениях питания.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет главным образом о лабораторных экспериментах и небольших клинических наблюдениях. Эффективность хмеля в реальных условиях может зависеть от дозировки, формы употребления и индивидуальных особенностей организма. Тем не менее полученные данные позволяют рассматривать это растение как потенциальный природный компонент для поддержки метаболического здоровья.

