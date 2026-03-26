В каком случае пассивное курение опаснее активного, рассказал врач

Пассивное курение представляет собой ингаляцию смеси дыма, исходящего от тлеющей сигареты (боковой поток), и дыма, выдыхаемого курильщиком (основной поток). Боковой поток дыма, вопреки распространенному мнению, содержит даже более высокие концентрации некоторых токсинов, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры факультетской терапии им. Нестерова Пироговского Университета Минздрава России Юрий Саакян.

«Например, в нем может содержаться в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем во вдыхаемом курильщиком дыме. Опасность пассивного курения и активного в целом сопоставима, поскольку дело не только в количестве, но и в самом качестве воздействия. Если активный курильщик получает ударную дозу никотина и смол, к которой его организм хотя бы частично адаптирован, то некурящий человек, находящийся в накуренном помещении, подвергается воздействию того же обширного спектра из более чем 7000 химических соединений, 70 из которых являются доказанно канцерогенными», — заметил врач.

По словам доктора, данные многих исследований подтверждают, что пассивное курение поражает все системы организма.

«Сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь: даже 25–30 минут в накуренном помещении повышают свертываемость крови и нарушают работу сосудов, а в долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта возрастает на 25–30%. Не менее опасны онкологические заболевания: регулярное вдыхание дыма увеличивает вероятность развития рака легкого, носовых пазух и молочной железы», — рассказал врач.

Особого внимания заслуживают две категории граждан, для которых пассивное курение наиболее опасно, и это прежде всего дети и беременные женщины.

«Детский организм находится в стадии активного роста, и пассивное курение становится одной из главных причин синдрома внезапной детской смерти, а также значительно повышает риск развития бронхитов, пневмоний, среднего отита и бронхиальной астмы. Воздействие табачного дыма на беременных женщин увеличивает риск преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела, поскольку токсины беспрепятственно проникают через плацентарный барьер, напрямую воздействуя на плод», — заключил Саакян.

Ранее специалист по экологии рассказал, из каких рек в России можно пить воду.