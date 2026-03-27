Мужчины в России начали набирать вес быстрее женщин

По данным Росстата, избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году — 52 и 38,9%. Мужчины начали набирать вес быстрее женщин, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«По тем же данным Росстата, самым популярным видом отдыха оказался просмотр телепередач и фильмов — его предпочитают 77,9% опрошенных. Общение с друзьями занимает второе место (70,6%), а половина населения (50,2%) проводит время за гаджетами. Не последнее место среди причин занимают вредные привычки, в частности злоупотребление алкоголем, имеющим высокую калорийность. Это все и приводит к тому, что мужчины быстрее набирают вес», — рассказала специалист.

По словам Погожевой, сегодня среднестатистический мужчина в России весит 74 кг при росте 162,9 см. Это говорит о том, что в среднем каждый россиянин имеет лишний вес.

«Рассчитано, что нормальная масса человека при росте 159,5 см должна составлять примерно 55 кг, при росте 162,9 см — 56,5 кг. По прогнозам, уже к 2050 году более 70% россиян могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения, а значит, должна увеличиться и частота ассоциированных с ними заболеваний. К 2050 году страдать от болезней, связанных с ожирением и избыточным весом, будет 60% взрослого населения планеты. В первую очередь это сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака», — отметила Погожева.

