Российские ученые выявили вирус, повышающий риск мужского бесплодия

В РостГМУ выяснили, что COVID-19 может приводить к бесплодию у мужчин
Перенесенный COVID-19 может быть одним из скрытых факторов мужского бесплодия. К такому выводу пришли ученые из Ростовского государственного медицинского университета. Результаты исследования представлены на ежегодном конгрессе EAU26, организованном Европейской ассоциацией урологов. Форум прошел в Лондоне и собрал более 15 тысяч специалистов.

По данным исследователей, коронавирусная инфекция может вызывать долговременные изменения в тканях яичек, снижать уровень тестостерона и ухудшать репродуктивную функцию. В России, по оценкам ученых, с инфекцией COVID‑19 сталкивался как минимум каждый четвертый мужчина.

В ходе работы специалисты провели комплексную оценку состояния репродуктивной системы: использовали электронную микроскопию сперматозоидов, исследование эякулята, анализ гормонального статуса, иммунологические тесты и оценку кровотока в яичках. Также применялась биопсия тканей для выявления фиброзных изменений.

Анализ показал, что вирус SARS‑CoV‑2 способен напрямую воздействовать на ткани яичек, снижать их кровоснабжение и провоцировать склеротические изменения. У некоторых пациентов такие нарушения сохранялись даже спустя полгода после выздоровления. Кроме того, у мужчин отмечалось длительное снижение уровня тестостерона, что повышает риск развития гипогонадизм — состояния, связанного с гормональной недостаточностью.

Также ученые представили протокол комбинированной терапии для восстановления репродуктивной функции. Он включает применение препарата с действующим веществом бовгиалуронидаза азоксимер, антиоксидантную поддержку и гормональную стимуляцию с использованием бета-ХГЧ.

Годовое наблюдение показало, что после лечения доля пациентов с нарушениями показателей спермы снизилась с исходных значений до 20%, а признаки фиброза тканей яичек — с 34,5 до 14%. По словам авторов, это свидетельствует о потенциале комплексного подхода к реабилитации мужчин, столкнувшихся с последствиями COVID-19.

Ранее были выявлены два новых вируса животных, потенциально опасных для людей.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
