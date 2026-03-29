«Мушки» перед глазами могут указывать на серьезную проблему со зрением

Частое появление «мушек» перед глазами может быть признаком серьезной проблемы со зрением. Ученые из Медицинского центра Университета Радбауд выяснили, что такие симптомы повышают риск отслоения сетчатки. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Family Medicine (АFМ).

Исследователи проанализировали данные 1181 пациента, которые с 2012 по 2021 год обращались к врачам из-за появления плавающих помутнений в глазах («мушек») или вспышек света. Эти симптомы возникают из-за изменений в стекловидном теле — прозрачном «геле», заполняющем глаз.

Анализ показал, что риск отслоения сетчатки составляет около 6,1% у людей с «мушками», 4,7% при вспышках света и 8,4%, если присутствуют оба симптома одновременно. Вероятность возрастала сильнее, если помутнения
появились внезапно и их было много — например, когда пациенты описывали «облако» или «завесу» перед глазами.

Отслоение сетчатки — это состояние, при котором светочувствительная оболочка глаза отделяется от питающих ее тканей. В норме сетчатка принимает световые сигналы и передает их в мозг, формируя изображение. Когда она отслаивается, клетки начинают быстро погибать из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Без лечения это может привести к резкому ухудшению зрения или даже необратимой слепоте.

Авторы исследования подчеркивают, что при таких симптомах необходимо как можно быстрее обратиться к офтальмологу. Своевременное обследование позволяет выявить разрывы или начальную стадию отслоения сетчатки и предотвратить потерю зрения.

