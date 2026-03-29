Названы самые «худые» и «толстые» регионы России

Профессор Погожева: самые толстые россияне живут в Сибири и на Урале
Наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах, а самая низкая — в Северо-Кавказском федеральном округе, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

По словам специалиста, нормальная масса тела в 1,2 раза чаще встречалась у городских жителей. Среди сельских жителей распространение ожирения значительно выше, чем среди городских. При этом распространенность ожирения в городских и сельских населенных пунктах снижается с увеличением в них числа жителей.

«Если смотреть по регионам России, то наиболее высокая распространенность ожирения среди взрослого населения выявлена в Сибирском и Уральском Федеральных округах: 27,9% и 26,7%. Также в число проблемных регионов можно включить Орловскую область, Курганскую, Воронежскую, Псковскую, Тверскую области и Республику Мордовия», — рассказала Погожева.

Наименьшие величины частоты ожирения, как у мужчин, так и у женщин, выявлены в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Также в число «худых» регионов можно включить Чеченскую и Кабардино-Балкарскую республики, Москву, Санкт-Петербург, Севастополь», — заметила специалист.

Ранее археологи обнаружили, что древние жители Подмосковья варили ягоды калины в горшках с рыбой.

 
Теперь вы знаете
Операция «Монастырь». Как советский разведчик под видом монархиста расшатал агентуру фашистов в СССР
