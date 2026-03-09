Размер шрифта
Наука

Древнейшая порода собак проявила «музыкальные» способности

Current Biology: у собак породы самоед обнаружили «музыкальный слух»
Zanna Pesnina/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Тафтса обнаружили, что некоторые собаки древних пород, такие как самоеды, способны подстраивать высоту своего воя под музыку. Такие «музыкальные» способности, вероятно, достались им от предков-волков. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Психологи решили проверить, способны ли собаки воспринимать высоту звука и менять собственный голос в ответ на музыку. Исследователей вдохновили наблюдения за волками: в стае каждый зверь воет на своей ноте, создавая своеобразный хор. Считается, что такая дисгармония может создавать иллюзию большой группы и отпугивать хищников.

Проверить эту гипотезу напрямую на диких животных сложно, поэтому ученые обратились за помощью к хозяевам домашних собак. Владельцев попросили записать, как их питомцы воют под знакомую мелодию. Музыку воспроизводили в оригинальной тональности, а затем в версиях на три полутона выше и ниже — чтобы увидеть, изменят ли собаки высоту своего воя.

Особое внимание уделили двум древним породам — самоедам и сиба-ину, которые генетически ближе к волкам, чем многие современные породы. Для анализа каждая собака должна была издать не менее 30 вокализаций длительностью более одной секунды.

Все четыре самоеда, участвовавшие в эксперименте, показали чувствительность к изменению высоты звука: они пытались подстраивать вой под новую тональность музыки. Хотя точного совпадения не было, животные явно меняли высоту голоса, реагируя на мелодию. Это, по словам ученых, говорит о попытке контролировать собственную вокализацию, а не просто о рефлекторной реакции.

Две сиба-ину, напротив, не продемонстрировали подобной способности. Исследователи предполагают, что музыкальная чувствительность может различаться даже внутри древних пород.

По мнению ученых, результаты могут помочь понять происхождение человеческой музыки. Способность координировать высоту звука, возможно, имеет глубокие эволюционные корни и могла появиться задолго до развития человеческой речи.

Ранее ветврач объяснила, почему собак любой породы нельзя держать на привязи у дома.

 
