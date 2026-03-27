Ученый рассказал, как подготовить автомобиль после зимы

После зимы автомобиль редко остается в идеальном состоянии: морозы, перепады температур и дорожные реагенты ускоряют износ многих узлов. Эксперт Пермского Политеха объяснил, какие системы страдают чаще всего, на какие симптомы обращать внимание и во сколько обойдется сезонное обслуживание. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Весной специалисты советуют начинать с визуальной диагностики.

«Необходимо проверить отсутствие подтеков и уровень эксплуатационных жидкостей — антифриза, тормозной жидкости, моторного и трансмиссионного масла. Также важно оценить состояние проводки и оптики: потускнение фар или следы окисления разъемов могут указывать на скрытые проблемы», — рассказал доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков.

Отдельное внимание стоит уделить ремням навесного оборудования — генератора, кондиционера и насоса гидроусилителя. Трещины или ослабленное натяжение могут привести к их обрыву. Шины также необходимо осмотреть на наличие порезов, грыж и неравномерного износа — даже при нормальной глубине протектора такие дефекты делают эксплуатацию небезопасной.

Часть проблем выявляется только в сервисе. После зимы страдает лакокрасочное покрытие, а очаги коррозии в арках и на порогах могут оставаться незаметными. Изнашиваются уплотнители дверей и багажника, что приводит к потере герметичности. Кроме того, повреждения получают элементы подвески — амортизаторы, сайлентблоки и рулевые наконечники, а также тормозная система.

«Проваливающаяся педаль тормоза может говорить о разгерметизации и попадании воздуха в систему, слишком твердая — о неисправности вакуумного усилителя. Увод автомобиля в сторону при торможении чаще связан с подклиниванием суппорта, а вибрация — с деформацией дисков. Скрип или скрежет указывает на критический износ колодок», — отметил эксперт.

Еще одна распространенная проблема — кондиционер. После зимнего простоя система может работать хуже: появляются неприятный запах и слабое охлаждение. В этом случае необходимо проверить уровень хладагента, состояние фильтров и компрессора.

По словам специалиста, базовое сезонное обслуживание автомобиля среднего класса обойдется примерно в 12–15 тысяч рублей. В него входит замена зимних шин на летние с регулировкой сход-развала, а также проверка аккумулятора — напряжение должно быть не ниже 12,5 вольта.

Дополнительно в сервисе проводят диагностику тормозной системы, подвески и охлаждения, проверяют герметичность и при необходимости очищают радиатор. Более дорогое полное техобслуживание с заменой всех жидкостей и фильтров рекомендуется, если подходит межсервисный интервал или есть признаки износа.

