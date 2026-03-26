В России разработали новый метод диагностики аварийных сооружений

Ученые Пермского Политеха предложили новый способ оценки состояния грунта под существующими сооружениями. Метод позволяет сократить затраты на исследования примерно на 40% и уменьшить сроки работ вдвое по сравнению с традиционными подходами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Проблема старения инженерной инфраструктуры сегодня характерна для многих городов. Опоры, подпорные стены и насыпи, построенные десятилетия назад, достигают предельной устойчивости. Это повышает риск аварий, особенно в условиях сложного рельефа. Для безопасного ремонта необходимо точно понимать состояние грунтового основания, однако классические методы — бурение и лабораторные анализы — требуют значительных затрат времени и ресурсов и часто труднореализуемы в плотной застройке.

В качестве альтернативы исследователи применили геофизический метод анализа поверхностных волн. Он основан на передаче вибраций по поверхности и регистрации их прохождения через подземные слои с помощью датчиков. Далее сигналы обрабатываются, и специалисты получают модель строения грунта без его разрушения.

Метод был проверен на реальном оползневом склоне с аварийным объектом. Полученные данные показали, что структура грунтовых слоев совпадает с архивными инженерно-геологическими отчетами, выполненными при строительстве.

Как пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» Даниил Татьянников, сам по себе сейсмический метод позволяет определить последовательность и мощность слоев, но не дает всех физико-механических характеристик. Однако при совпадении структуры с архивными данными можно обоснованно использовать старые показатели прочности и деформации грунта.

По словам старшего преподавателя той же кафедры Яна Офрихтера, предложенный подход позволяет сначала быстро проверить актуальность архивных сведений. Если они подтверждаются, необходимость в масштабном бурении отпадает — достаточно выполнить лишь контрольные скважины. Если же структура изменилась, это служит сигналом к проведению полноценного исследования.

Разработка может применяться при обследовании подпорных стен, мостовых опор, фундаментов исторических зданий и других объектов, где традиционные исследования затруднены или экономически невыгодны.

