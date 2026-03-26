Стало известно сколько в среднем весят мужчины и женщины в России

В 2024 году аналитики Росстата составили демографический портрет среднестатистического россиянина. Так, мужчины в России весят в среднем примерно 74 кг, а женщины — 67 кг, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«В 2024 году аналитики Росстата составили демографический портрет среднестатистического россиянина. Средний рост мужчины в России составляет 162,9 см, а женщины — 159,5 см. Мужчины в среднем весят 74,1 кг, а женщины — 67 кг. Рассчитано, что нормальная масса человека при росте 159,5 см должна составлять примерно 55 кг, при росте 162,9 см — 56,5 кг», — отметила Погожева.

Получается, у каждого среднестатистического россиянина есть лишний вес. По словам Погожевой, в 2023 году доля взрослых (19 лет и старше) с избыточной массой тела составила 43,9 % и с ожирением — 18,6%.

«Последние данные говорят о том, что частота избыточной массы тела и у мужчин, и у женщин действительно выросла, а вот распространенность ожирения имеет тенденцию к снижению. Так, в 2018 году ожирение было у 18% мужчин и у 27% женщин, а в 2023 году эти показатели составили 17% и 24% соответственно. Избыточная масса тела в 2018 году была у 47% мужчин и 35% женщин, а в 2023 году — 52% и 38,9%», — заметила профессор.

Растущее распространение избыточной массы и ожирения во всем мире признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной пандемией ожирения. Важно понимать, что это не только косметический дефект, но и фактор риска таких алиментарно-зависимых заболеваний, как сердечно-сосудистые, сахарный диабет 2 типа, подагра, почечнокаменная болезнь и другие.

